Camion sorpassa ciclista e lo fa cadere a terra

UDINE – Una bicicletta è stata travolta da un autoarticolato in via Lumignacco. Il fatto è accaduto nella mattinata di martedì 4 giugno.

A riferire l’accaduto è la Polizia locale di Udine, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Da quanto si è potuto apprendere, il camion, condotto da un 56enne residente a Ponzano Veneto, mentre procedeva su via Lumignacco in direzione della periferia, nel tentativo di sorpassare la bicicletta (condotta da un 59enne ucraino) l’ha fatta cadere a terra (non volontariamente ma con lo spostamente d'aria).

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le cure del caso al ciclista, fortunatamente ferito in maniera lieve. L’uomo è stato comunque accompagnato in ospedale per accertamenti.