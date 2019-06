Sovrappeso: in Fvg il 41% delle persone è a rischio

UDINE - Quasi metà della popolazione regionale sarebbe a rischio causa mancanza di moto, sovrappeso e obesità. Stessa sorte anche a livello nazionale con il 42.5% degli italiani 'affezionati' al divano. Lo conferma una statistica del Centro Nazionale di Epidemiologia, tramite il portale Epicentro. Il Fvg si troverebbe a metà classifica a livello nazionale per numero di persone a rischio (con il 41%). In cima alla graduatoria Campania, Molise e Calabria. La sedentarietà (correlata ad uno scorretto stile di vita o all’incapacità di riprendere una determinata attività a seguito di un infortunio) aumenta il rischio di malattie cardiovascolari con pesantissime conseguenze per la salute mentale e psicologica.

Il libro di due friulani

Come poter quindi attivare la 'voglia di movimento'. Come poter rieducare la mente e il corpo favorendo benessere e vitalità? 'Da Domani mi Muovo', è il secondo volume della narrazione dedicata al movimento dei friulani Roberto Travan e di Annalisa Dorbolò, e si rivolge proprio a loro, a quei 23 milioni di persone che hanno rinunciato al movimento, a quel 41% e a tutti coloro che vogliono iniziare a cambiare il proprio stile di vita per una «cultura del movimento e della salute». Un libro che non è solo storia e narrazione, ma un impegno concreto e un invito a combattere il paradigma della sedentarietà in favore del benessere.

La storia

Il romanzo è un invito a utilizzare il movimento come soluzione per riattivare le buone abitudini attraverso il personaggio di Alex, guarito da un lungo periodo di malattia e ora alle prese con il momento più difficile, il recupero, che diventerà un vero e proprio viaggio all’interno si sé stesso grazie a personaggi che diventeranno suoi maestri tra pratiche antiche e moderne che lui riorganizzerà in un metodo strutturato. Muoversi, attivarsi, generare energia, utilizzare energia e riscoprirsi. E’ questo il messaggio del volume, una promessa di salute, come lo definisce il campione di sci Alberto Tomba, autore della prefazione, una guida romanzata alla salute, un inno alla vita e al benessere (fisico e mentale), ma soprattutto una storia che vuole essere una risposta e allo stesso tempo anche una provocazione.

Gli autori

Roberto Travan e Annalisa Dorbolò, trentennale esperienza nel mondo dello sport e del fitness, si raccontano in queste pagine, parzialmente autobiografiche in un intreccio di sensazioni e osservazioni di una quotidianità 'in salute' troppo spesso data per scontata. Se poi si mette in mezzo anche una malattia, la prospettiva cambia, ruota, evolve e si viene costretti a cercare nuove soluzioni. Una malattia che non sempre e non per tutti è fisica, ma che si manifesta sul corpo con effetti incredibilmente negativi. «Questo progetto nasce dalla volontà di divulgare il valore dell’esercizio fisico secondo una visione innovativa e molto diversa da quella conosciuta – afferma l’autore Roberto Travan – E’ impossibile non amare il movimento dal momento che produce un rilascio di endorfine superiore del 500%. E’ chimica, natura. Il punto è comprendere cosa stia nel mezzo tra il divano e le scarpe da ginnastica, tra una scrivania e un tapis roulant. E questo libro indaga e racconta proprio questo aspetto».