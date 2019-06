Sesso sulla battigia di Lignano: video diventa virale

LIGNANO SABBIADORO - Il video che sta facendo il giro dei social in queste ore lascia poco spazio all'immaginazione. Si vedono due persone che fanno sesso sulla spiaggia di Lignano, a poca distanza dai piloni della Terrazza a mare. Pochi secondi girati con un telefonino da distanza ravvicinata, con tanto di commenti divertiti.

Il video è stato messo a disposizione della Polizia locale che sta indagando per rintracciare i due «esibizionisti». La coppia, infatti, per essersi fatta prendere dal momento senza aver pensato a essere più discreta, rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Problemi potrebbero esserci anche per chi ha diffuso le immagini in rete.

La «show» sarebbe andato in scena nel fine settimana all'alba.