Camion frigo si incastra nel sottopasso: strada chiusa per ore

UDINE - Dovrebbe essere lo 'spauracchio' di furgoni e mezzi pesanti. In realtà continua a mietere vittime nonostante la sua altezza sia indicata in maniera piuttosto chiara. E' il sottopasso che collega piazzale D'Annunzio a viale Palmanova, che anche nella giornata di mercoledì 5 giugno è stato bloccato a causa di un autista sprovveduto.

Il fatto è accaduto poco dopo le 12.30. A restare incastrato, questa volta, è stato un furgone frigo. Il passaggio è rimasto chiuso per ore, per consentire ai vigili del fuoco di disincagliare il mezzi. Gravi i danni riportati dal furgone. Sul posto, per regolare la viabilità, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.