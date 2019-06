Punto nascita di Latisana, Ussai: «E’ ora di dare risposte»

LATISANA - «Non è più tempo di dare la colpa a quelli che c’erano prima per le scelte o le mancate scelte sul Punto nascita di Latisana, ma è ora di dare risposte mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale». Questo il commento del consigliere regionale del M5S, Andrea Ussai .

«Soprattutto adesso - sottolinea la consigliera comunale del M5S, Loredana Pozzatello - che è iniziata la stagione balneare e continuiamo a trovarci con l’autostrada quotidianamente bloccata e il numero di incidenti, anche mortali, che da inizio anno salgono in maniera drammatica».



«Abbiamo sollecitato nelle scorse settimane la risposta all’interrogazione depositata ormai a luglio dell’anno scorso per conoscere le tempistiche della riapertura della Pediatria e del Punto nascita di Latisana, eventualmente anche in sinergia con la regione Veneto – spiegano Ussai e Pozzatello - ma da quanto ci sembra di capire manca la collaborazione, e nella vicina regione la politica è molto più attiva che da noi, nonostante il ridottissimo numero di parti che si continuano a registrare presso il Punto Nascita di Portogruaro».