Europei Under 21: a Udine ci sarà anche il calcio balilla umano

UDINE - Continuano i preparativi per gli Europei di calcio Under 21 che saranno ospitati a Udine tra il 16 e il 30 giugno, data che vedrà lo Stadio Friuli ospitare la finalissima per il primo e secondo posto, uno degli appuntamenti più seguiti in assoluto dopo le finali di Champions e dei Mondiali. Per questo la città di Udine, oltre a tingersi di azzurro e a partecipare attivamente alla promozione dell’evento nelle vicine Austria, Germania, Slovenia e in tutto il nord Italia con il truck della Uefa e attraverso la distribuzione di materiale informativo e gadget, si sta preparando all’installazione di alcune delle più divertenti attrazioni che saranno presenti in città e che sapranno far divertire i grandi e i bambini.

Tra queste, dal 17 al 19 giugno, dalle ore 18 in poi, in piazza XX Settembre si terrà il torneo di 'Calcio Balilla Umano', che vedrà sfidarsi le squadre delle osterie storiche della città. Le partite della durata di venti minuti saranno a eliminazione diretta. Ogni squadra schiererà sei giocatori, con la possibilità di effettuare fino a tre sostituzioni. Tutte le osterie e i locali pubblici della città potranno presentare gratuitamente una propria squadra, fino ad esaurimento del tabellone.

Continua anche la promozione dell’Europeo oltre confine, con il truck della Uefa presente a Villacco, città alla quale Udine è gemellata e legata da sincera e antica amicizia, come dimostra l’affetto e la fedeltà con cui gli amici austriaci scelgono la nostra regione e il capoluogo friulano come meta dei loro viaggi culturali, naturalistici ed enogastronomici.