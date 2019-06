Incendio in viale da Vinci: quattro persone intossicate

LATISANA - Un principio di incendio si è sviluppato nella mattinata di giovedì 6 giugno in una palazzina di via Leonardo da Vinci, a Latisana. Le fiamme sarebbero partite da una candela entrata in contatto con un divano.

Due persone sono rimaste leggermente intossicate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere l'incendio limitando al massimo i danni all'appartamento. Il fumo sprigionatosi da invaso anche un altro locale, costrungendo altre due persone a ricorrere alle cure del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Latisana.