Vendono alcol a minori: multa da 8 mila euro

LIGNANO SABBIADORO - Gli agenti della squadra amministrativa della Questura di Udine hanno notificato ai titolari di un minimarket di Lignano Sabbiadoro due verbali di accertamento di illecito amministrativo, con sanzioni per più di 8.000 euro, anche se pagate in misura ridotta.

Gli agenti, impegnati unitamente ad altri operatori della Questura nei servizi disposti dal Questore in occasione dei festeggiamenti dei giovani maturandi udinesi nella località balneare di Lignano Sabbiadoro con l'obiettivo di prevenire illeciti ed eccessi, oltre che di tutelare l’incolumità dei ragazzi, hanno accertato che i titolari stranieri di un piccolo minimarket di Lignano Pineta, oltre a tenere aperto oltre l’orario esposto al pubblico, hanno somministrato superalcolici a giovani clienti (studenti in particolare) in violazione del divieto di vendita degli stessi previsto per gli esercizi di questo tipo, dalla mezzanotte alle 06 del mattino.

Per il primo illecito, di cui alla legge regionale del Friuli Venezia Giulia nr. 29 del 2005, è previsto il pagamento in misura ridotta di 1.666 euro, per il secondo, previsto dal Decreto Legge nr. 117 del 2007, convertito dalla Legge nr. 160 dello stesso anno, quello di 6.666 euro.