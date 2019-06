Furti nelle auto in sosta: denunciati due colpevoli

TOLMEZZO – I carabinieri della stazione di Osoppo hanno denunciato in stato di libertà due cittadini di etnia rom, entrambi residenti a Trieste, accusati di aver messo a segno una serie di furti nelle auto in sosta nel centro pedemontano.

A finire nei guai sono un 21enne e un 22 enne, che il mese scorso hanno compiuto una serie di furti tutti nella stessa modalità, e cioè infrangendo un finestrino laterale delle vetture e mettendo le mani sugli oggetti lasciati incautamente nelle vetture.

I due giovani rom sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine per furto aggravato in concorso.