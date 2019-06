Ora è ufficiale: da ottobre Italo collegherà Udine e Pordenone a Roma

UDINE - Dal primo ottobre 2019 Italo, primo operatore ferroviario privato, controllato dal Fondo americano Gip (Global Infrastructure Partners) sbarcherà in Friuli Venezia Giulia. A confermare la notizia, che avevamo già anticipato lo scorso gennaio, è il Comitato dei Pendolari Fvg.

Costi e durata del viaggio

Saranno due i treni che collegheranno Udine (e Pordenone) alla Capitale ogni giorno. Italo 8903 partirà da Udine alle 5.55 per arrivare a Roma Termini alle 11.28. Fermerà a Pordenone (6.26), Conegliano, Treviso, Venezia Mestre, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze SMN e Roma Tiburtina. Italo 8920 partirà da Roma Termini alle 15.15 e raggiungerà Udine alle 20.37. Fermerà a Roma Tiburtina, Firenze SMN, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia Mestre, Treviso, Conegliano, Pordenone (20.03).

Le tariffe Udine-Roma partono da 38,80 euro in classe Smart, per toccare i 47,90 euro della Prima fino ai 49,90 euro per il viaggio A/R in giornata. La durata del viaggio è di 5 ore e 33 minuti.

Il confronto con le Frecce

Volendo confrontare il servizio di Trenitalia con quello di Italo, attualmente, con l’avvio dell’orario estivo (in vigore da domenica 9 giugno), l’offerta Freccia prevede due collegamenti diretti lungo la rotta Udine-Roma, rispettivamente la FR9409 con partenza alle ore 6.55 e arrivo a Roma Termini alle 12.28 e la FR9440 con partenza da Roma alle 16.50 e arrivo a Udine alle 22.05. Le Frecce si fermano a Pordenone, Conegliano, Treviso, Venezia Mestre, Padova, Bologna, Firenze SMN e Roma Tiburtina. Durata del viaggio 5 ore 33 minuti (la mattina), 5 ore 15 minuti il ritorno da Roma. Acquistando oggi il biglietto Udine-Roma i prezzi partono da 87,90 euro, volendo invece acquistare un biglietto per il 1 ottobre, cercando così di paragonare l’offerta Trenitalia/Freccia con quella di Italo, si spenderebbero 44,90 euro (classe Standard), contro i 38,90 euro della classe Smart di Italo.

La posizione dei pendolari