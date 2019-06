Festeggiamenti di Pentecoste: primi giorni in tono minore

LIGNANO SABBIADORO – Per ora 'l’orda di barbari' non ha causato grossi problemi alla località balneare di Lignano. Come da tradizione migliaia di ragazzi austriaci e tedeschi hanno raggiunto la costa friulana per festeggiare la Pentecoste. Ma rispetto a qualche anno fa, quando la cittadina veniva letteralmente messa a ferro e fuoco da gruppi di ubriachi senza remore e senza limiti.

Oggi le forze dell’ordine (sia quelle italiane che quelle austriache) vigilano affinchè nulla di eccessivo capiti, e anche Comune ed esercenti hanno capito che misure adottare per limitare i danni (ad esempio transennando fontane e aiuole).

Il clou della festa è prevista per sabato e domenica notte. L’auspicio di tutti è che i ragazzi si divertano senza creare problemi o danni alla località balneare.