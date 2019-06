Furto di alcolici per 1.800 euro: arrestato un romeno

BASILIANO - Nel tardo pomeriggio di venerdì 7 giugno, a Basiliano, nel parcheggio del centro commerciale Arcobaleno, i carabinieri della stazione di Campoformido hanno sorpreso un cittadino romeno 46enne, in Italia senza fissa dimora e colpito da avviso orale del Questore, mentre caricava nel bagagliaio di un’autovettura numerose bottiglie di alcolici e generi alimentari.

La merca era stata rubata poco prima, con la complicità di un altro soggetto al momento non ancora identificato, dal supermercato Cadoro, all’interno del centro commerciale. La refurtiva, del valore di 1.800 euro è stata restituita al gestore del punto vendita e l’uomo arrestato per il reato di furto aggravato in concorso.