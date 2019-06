Incidente tra tre auto in A4: quattro feriti

SAN DONA' DI PIAVE - E' di quattro feriti il bilancio di un incidente che ha visto coinvolte tre auto nella carreggiata di sorpasso nel tratto a tre corsie della A4 tra San Donà e Meolo in direzione Venezia. L’impatto tra i veicoli, uno dei quali è finito a ruote all’aria, è avvenuto poco dopo le 18. Sul posto per i rilievi la polizia stradale, il personale di Autovie Venete, i mezzi di soccorso, il 118 e i vigili del fuoco. La circolazione ha subito rallentamenti: quattro i chilometri di coda.

Come da previsione, è stata una Pentecoste da 'bollino rosso' sulla rete autostradale di Autovie Venete. La festività, infatti, rappresenta, in particolare per gli austriaci, un vero e proprio esodo sulle coste friulane e venete. Quest’anno, oltretutto, il «ponte» coincide con l’inizio delle vacanze scolastiche in Veneto.

Nella giornata considerata più critica di questo weekend il traffico ha raggiunto i quattro chilometri di coda poco dopo le 13 nel tratto tra Udine Sud e il Bivio di Palmanova. Rallentamenti si sono verificati in diverse ore della giornata anche ai caselli di Latisana, San Donà di Piave e alla barriera di Lisert dove si è riversato il traffico dei primi vacanzieri.

Domenica si marcerà in modo sostenuto in A23 verso Palmanova, in A4 in entrambe le direzioni e lungo la A57 sempre in entrambe le direzioni. Autovie Venete raccomanda, come sempre, massima prudenza sulla strada e ricorda di osservare alcune fondamentali regole: mantenere le distanze di sicurezza; rispettare i limiti di velocità (80 chilometri orari per veicoli leggeri e 60 per quelli pesanti sul tratto dove ci sono i lavori per la terza corsia; 60 per tutti i veicoli nei flessi ovvero le deviazioni predisposte nel cantiere); divieto di utilizzo degli strumenti elettronici e dello smartphone quando si è alla guida.