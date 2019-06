Tarvisio, Villach e Jesenice: nuovo collegamento ferroviario con servizio di trasporto bici

TARVISIO - E' partito sabato mattina alle 8.15, con a bordo stampa e operatori del settore, da Villach a Tarvisio, il premiere tour del nuovo collegamento ferroviario che nei fine settimana unirà in quattro orari della giornata Tarvisio, Villach in Austria e Jesenice in Slovenia, progettato e sviluppato dalle regioni Carinzia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Oebb sulla scia dei positivi risultati ottenuti dal servizio intermodale fornito dalla linea Micotra Udine-Villach.

Il collegamento è finalizzato allo sviluppo dell'escursionismo sia a piedi sia in bicicletta ed è pertanto studiato per i pendolari e per gli amanti della bici che potranno stivare il loro mezzo in un vagone dedicato e godere di un comodo servizio durante il loro viaggio su due ruote alla scoperta della regione dell'Alpe Adria tra Tarvisio, Kranjska Gora, Jesenice e Villach.

La collaborazione e lo sviluppo di nuovi progetti legati ai prodotti bike e trekking con i vicini partner delle Slovenia e Carinzia, come il recente progetto Interreg Italia-Austria 'Walkart – la riscoperta della antiche vie di pellegrinaggio fra Carinzia e Fvg', sono per PromoTurismo FVg principali obiettivi e asset del piano strategico di sviluppo del turismo regionale.