Festeggiamenti di Pentecoste: decine di giovani soccorsi per aver abusato con l’alcol

LIGNANO SABBIADORO – Decine di giovani soccorsi per aver abusato con l’alcol, qualche ferito per rissa, un ragazzo caduto dal balcone di un palazzo e finito sul tettuccio di un'auto in sosta. E’ un primo bilancio, provvisorio, dei bagordi dei festeggiamenti di Pentecoste a Lignano Sabbiadoro.

Immondizia un po’ ovunque lasciata in spiaggia e nelle aiuole, ma sostanzialmente la situazione è stata tenuta sotto controllo dalla macchina delle forze dell’ordine, che hanno vigilato per evitare eccessi da parte dei giovanissimi austriaci e tedeschi.

La Questura ha anche emesso una serie di fogli di via nei confronti dei giovani più scalmanati, con il resoconto dell’attività che sarà reso noto nei prossimi giorni. Qualche multa anche per ubriachezza molesta.