Perde il controllo scendendo dalla rampa del garage: feriti due anziani coniugi

UDINE – Disavventura 'domestica' per una coppia di anziani coniugi nella serata di domenica 9 giugno. Poco prima delle 21 mentre stavano rientrando a casa, l’auto su cui viaggiavano, ha perso il controllo sulla rampa di accesso al garage, finendo contro il montante tra due porte basculanti.

Entrambe le persone a bordo della Bmw 320 sono rimaste ferite: il conducente, un 87enne residente in via Monte Grappa, e la moglie, 83 anni. Non solo la vettura ha riportato danni gravi ma anche le due persone sono uscite malconce, costrette a ricorrere alle cure del personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche una pattuglia della Polizia locale.