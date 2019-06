TOLMEZZO - Sta trascorrendo una serata in un locale insieme al compagno ma ha esagerato con l'alcol. La donna però non ne vuole sapere di smettere e chiede al partner di poter avere altro vino. Al rifiuto di quest'ultimo perde la testa: afferra un coltello da cucina e lo minaccia.

E' accaduto a Tolmezzo, domenica sera. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gli animi. La donna, residente nel capoluogo carnico, è stata portata in pronto soccorso per smaltire la sbornia.