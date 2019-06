I 'Maestri' in mostra a Illegio tra arte, cultura e turismo slow

TOLMEZZO – E’ già trascorso un mese da quando, lo scorso 12 maggio, ha aperto i battenti la nuova mostra di Illegio, quest’anno dedicata al tema dei ‘Maestri’. Nel piccolo borgo carnico, ancora una volta, 40 capolavori di valenza mondiale costituiscono un motivo di richiamo per appassionati d’arte ma non solo.

Arte ma anche turismo slow

Chi raggiunge Illegio incontra l’arte e la cultura in un contesto naturale che predispone spiritualmente a godere della bellezza, dell’arte ma anche delle tradizioni artigianali antiche diffuse in tutte le valli della Carnia: un percorso slow che parte da Illegio (percorso dei mulini, oltre alla mostra) per arrivare a Sutrio, con le tradizionali botteghe del legno, in Val Pesarina nota per la tradizione orologiaia. Da non perdere poi i resti archeologici di Zuglio, l’elegante architettura di Sauris, e i tesori custoditi nelle antiche Pievi.

3 visite guidate in programma

In questo mese di giugno saranno 3 le visite guidate organizzate dal curatore della mostra, don Alessio Geretti: sabato 15 giugno, sabato 22 giugno e sabato 29 giugno dalle 18 alle 20. Per prenotare basta chiamare lo 0433 44445 o mandare una mail a mostra@illegio.it. Ognuno nella sua vita ha incontrato dei maestri, che hanno lasciato in noi un segno incancellabile e hanno piantato nella nostra memoria una fiaccola che resta accesa anche nei momenti più difficili; senza l'incontro con queste persone, non saremmo quello che siamo. A Illegio il tema è affrontato attraverso i capolavori di Raffaello Sanzio, Michelangelo, Tiziano, Caravaggio, Giordano, Jourdy, Fattori, Picasso. La mostra è visitabile gratuitamente con FVGcard.

INFO PRATICHE