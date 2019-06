Va a fuoco una segheria: intervento dei vigili del fuoco

MANZANO - Un vasto incendio è divampato all'alba di martedì 11 giugno nell'area esterna della G.M. Legno di via Cadorna, a Manzano. Le fiamme hanno coinvolto il deposito di legna della segheria, posto accanto al capannone, sotto una tettoia. La zona è stata invasa dal fumo e da un forte odore di bruciato.

L'allarme è scattato verso le 6. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco di Udine e Cividale. Per fortuna non ci sono feriti, ma i danni sarebbero ingenti. Distrutta la tettoia, il corpo principale della segheria pare non aver subito danni.

I lavori di smassamento del materiale bruciato da parte dei vigili del fuoco andranno avanti tutta la mattinata. Sul posto anche i carabinieri.