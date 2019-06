Nonsolomusica Risonanze: il festival del “legno che suona” è anche benessere

MALBORGHETTO-VALBRUNA - Il festival è alle porte: giovedì sera la vernice della V edizione. E oltre agli ospiti e al programma musicale verranno presentati i percorsi benessere che animeranno il weekend. L'incontro con la natura, la scoperta dei preziosi abeti di risonanza, il suono della foresta. Risonanze è respiro, benessere, con percorsi sonori all'interno del Val Saisera e molte proposte all'aria aperta. Legno da toccare, da suonare, da ascoltare, da gustare, da annusare. L’anima della corteccia ha linee precise. Un giorno diventeranno violoncelli o archi. Oggi sono i maestosi abeti di risonanza. Ma protagonisti a Risonanze sono tutte le possibili declinazioni del legno. Il legno diventa il protagonista assoluto di una tre giorni di musica, arti figurative, sport e benessere. Quattro giorni, 7 concerti, 3 mostre, 2 conferenze, 4 talk con gli artisti.

BENESSERE - Poi trekking, pilates, meditazione con le campane di cristallo, yoga, risonanze bike, nordic walking. Non mancherà baby Risonanze con spettacoli, passeggiate e laboratori di pittura. Ma Risonanze si propone soprattutto come una vacanza dell'anima, con 4 giorni di percorsi tra sport e benessere. «Il festival - afferma il direttore artistico, Alberto Busettini - si apre alle famiglie con incontri, passeggiate guidate nella Foresta millenaria di Tarvisio (con yoga, pilates e bagni di gong), pic-nic con prodotti del territorio, mostre e laboratori di liuteria e per bambini, spettacoli e il percorso Bikesaisera».

L'ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA OCCUPERÀ IL WEEKEND - Sabato 15 e domenica 16 giugno sono in programma (dalle 9.30) la Forest Sound Track Val Saisera, passeggiate guidate a cura di pro loco il Tiglio e carabinieri Forestali per la Biodiversità. Alle 14 si salirà al parco tematico Fort Hensel di Malborghetto con Davide Tonazzi, guida specializzata nei sentieri della Grande Guerra. Ma sabato 15 giugno in Malga Saisera alle 8.30 sarà possibile provare il piacere di una sessione di pilates in mezzo ai boschi grazie a Fitness Benessere Tarvisio. Domenica 16 giugno (alle 8.30) la giornata inizierà invece con la meditazione al suono delle campane di cristallo e al canto di Cristina per proseguire poi con una sessione di yoga che prevede rilassamento e meditazione tra gli abeti. Tra le proposte fitness anche Risonanze bike che prevede gite guidate lungo la pista ciclabile e percorsi sterrati alla scoperta della Val Saisera e della natura della Val Canale. I percorsi sono organizzati il 15 e il 16 giugno con partenza da piazza Palazzo veneziano. Alle 18.30 infine è proposto un percorso di Nordic Walking lungo la valle con partenza dalla Locanda Jof di Montasio.

PER LE FAMIGLIE - Un carnet del festival è dedicato alle famiglie: è Babyrisonanze. «Abbiamo immaginato una due giorni tra il verde dedicata anche ai più piccoli, perchè Malborghetto-Valbruna vuole sempre più connotarsi come comune family friendly» precisa Busettini. Ecco che il 15 giugno è proposta la Spasseggiata guidata nel bosco alle 9,30 (ritrovo Locanda Jof di Montasio). Alle 11 invece lo spettacolo teatrale e musicale «Da grande sarò Leonardo da Vinci» con Ludus Musicae e Ullallà Teatro al palco eventi Malga Saisera. Domenica 16 giugno, alle 10, a Palazzo Veneziano è in programma il laboratorio di pittura alla scoperta di Leonardo da Vinci e alle 15 ci sarà la passeggiata guidata lungo il sentiero dedicato ai più piccoli Animalborghetto.

IL LEGNO - Dentro la pace dei boschi della Val Saisera, immerso nella foresta di Tarvisio, da secoli l’abete di risonanza rappresenta il corpo della musica. I suoi legni pregiati sono il cuore dei grandi pezzi di liuteria italiana. Dentro questo legno c’è la grandezza della natura ma anche l’unicità del talento e la passione di un artigianato che è proprio dell’Italian dna. Da quest’anno poi il legno che suona avrà una sua essenza speciale. Lorenzo Dante Ferro, maitre parfumeur ha creato un profumo dell’abete di risonanza, che verrà presentato nel cuore del bosco. Essenze e sapori: per la vernice del festival lo chef Stefano Basello porterà il proprio pane creato con le cortecce degli abeti. Occhi, narici, palato, ascolto: dal 13 al 16 giugno la musica delle foreste diventa un’esperienza multisensoriale.

Informazioni più dettagliate sul festival ‘Risonanze’ sono reperibili sul sito internet www.risonanzefestival.com o sulla pagina Facebook dedicata. C’è anche un hashtag che è #Risonanze2019.

Risonanze card gratuita e valida fino al 30 settembre distribuita dall’Info point di Palazzo Veneziano per accedere a sconti in ristoranti e punti vendita su menù o prodotti dedicati al Festival.

Ingresso libero a tutti gli eventi.

Per i concerti in Val Saisera munirsi di plaid o cuscino per sedersi sull’erba.

In caso di pioggia i concerti all’aperto si terranno al Palazzo Veneziano di Malborghetto.