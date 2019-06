Guida ubriaco e aggredisce i carabinieri: in manette un camionista 56enne

MAGNANO IN RIVIERA – Un camionista 56enne è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Udine con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre a essere stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il fatto si è verificato a Magnano in Riviera.

Nel corso di un controllo, l’uomo, residente nel tarcentino, è stato trovato ubriaco alla guida della sua auto, con un livello di alcun nel sangue prossimi a 2 g/l (il limite consentito è 0,5). L’auto, sequestrata, è stata affidata alla sorella del 56enne, giunta sul posto per riaccompagnarlo a casa. L’uomo però ha perso la testa e prima ha iniziato a spintonare la parente con l’obiettivo di rimettersi al volante, poi, dopo l’intervento dei carabinieri, se l’è presa anche con i militari in divisa.

Uno dei carabinieri è rimasto lievemente ferito. Per calmare il camionista è stato necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione ai carabinieri. Così il 56enne è stato arrestato.