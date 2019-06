Spacciatore tenta di tornare in Albania per sfuggire alla giustizia italiana: arrestato

TAVAGNACCO – Era finito agli arresti domiciliari per spaccio di droga, ma oltre a contravvenire in più occasioni alle disposizioni imposte dalla misura cautelare a cui era sottoposto, stava progettando di tornare nel proprio Paese d’origine per sfuggire alla giustizia italiana.

Per questo un 23enne albanese, residente a Tavagnacco, è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Udine. Il giovane è stato portato in via Spalato e nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata dai militari dell’Arma, nella sua abitazioni sono stati trovati due grammi di cocaina.