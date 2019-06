In città per un corso di formazione, rubano nell'auto di un collega

UDINE – Sono riusciti a mettere le mani sulle chiavi dell’auto di un 44enne di Chieti, portando via dal veicolo denaro ed effetti personali. Protagonisti dell’episodio sono due persone residenti nella provincia di Pescara, un 40enne e un 32enne, a Udine per partecipare a un corso di formazione professionale.

La persona che si è accorta del furto, dopo essere riuscito a segnalare la cosa all’organizzatore del corso, facendo allontanare i due ladri, era stato minacciato da questi ultimi. Per questo si è rivolto ai carabinieri della stazione di Udine Est, che dopo una breve indagine hanno rintracciato i responsabili, denunciandoli in stato di libertà per furto aggravato e minaccia.