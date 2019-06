Tamponamento tra due auto e un autocarro: chiusa l'entrata di Latisana

LATISANA - Un tamponamento fra due autovetture e un autocarro (un ferito lieve) accaduto verso le 16 di martedì 11 giugno nel tratto di A4 fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia ha richiesto la chiusura dell’entrata di Latisana in direzione Venezia.

Tutto pronto anche per un’eventuale chiusura se dovesse rendersi necessaria per spostare i mezzi. È stata inoltre istituita l’uscita obbligatoria a Latisana verso Venezia per consentire al traffico che risultava bloccato nel tratto interessato di defluire.

Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118, il 115 e i soccorsi meccanici che porteranno via i tre mezzi coinvolti nell’impatto. Attualmente ci sono code a tratti fra il bivio A4/A23 e Latisana verso Venezia