In viale Palmanova senza patente e senza assicurazione: multa da 6 mila euro

UDINE - Nell’ambito delle operazioni denominate 'Alto Impatto', la Polizia stradale ha eseguito specifici controlli sulla copertura assicurativa dei veicoli circolanti; una pattuglia della sezione di Udine, avvalendosi della strumentazione 'Street Control', ha fermato una Alfa Romeo che procedeva sul viale Palmanova priva di copertura assicurativa, come rilevato dal dispositivo. Dai controlli effettuati il veicolo è risultato effettivamente privo della copertura obbligatoria e il conducente, un 23enne residente in provincia, è risultato anche sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il conducente sanzionato per un importo complessivo di circa 6.000 euro.

Rimane sempre alta, da parte degli agenti, l’attenzione sull’utilizzo del telefonino da parte dei conducenti e sul mancato uso delle cinture di sicurezza; entrambe queste violazioni sono infatti estremamente pericolose e possono determinare gravi incidenti. In particolare, nella settimana in corso sono state accertate 37 violazioni per il mancato uso dei sistemi di ritenuta e 12 violazioni per l’uso del cellulare alla guida. Pare opportuno ricordare che entrambe queste violazioni prevedono un sistema sanzionatorio più pesante in caso di recidiva, infatti, se il conducente vìola la medesima norma nell’arco di due anni, la sanzione amministrativa aumenta ed è prevista la sospensione della patente di guida fino a 3 mesi, con ritiro immediato del documento. Da inizio anno la stradale ha già ritirato 14 patenti di guida a conducenti che erano incappati nella seconda violazione in due anni.