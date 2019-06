Furto con strappo e tentata estorsione: arrestato un 25enne romeno

UDINE - Nella mattinata del 12 giugno, intorno alle 10.50, il personale della Squadra Mobile ha raggiunto il parco del Cormor in quanto un pensionato 60enne, dopo aver fatto degli acquisti al Città Fiera, affermava di essere stato avvicinato, mentre si trovava a passeggio, da un giovane con l’accento straniero, il quale, dopo aver scambiato alcune parole, tentava un approccio sessuale strappandogli dal collo la catenina che indossava. La vittima chiedeva al giovane di restituirgli il maltolto, ma il giovane, con fare minaccioso, rispondeva che gliela avrebbe restituita solo a fronte della corresponsione di una somma di denaro di 500 euro.

L’uomo, non avendo con se tale cifra, diceva al giovane che si sarebbe recato al bancomat più vicino e, quindi, allontanatosi con la propria auto dalla zona, allertava il personale della Polizia che, giunto sul luogo, osservava che il malcapitato veniva raggiunto da un giovane, proveniente dai cespugli che delimitano l’area verde. Dopo aver scambiato qualche parola con il ragazzo, estraeva dalla tasca dei pantaloni il portafogli e, prima che si concretizzasse lo scambio denaro-catenina, i poliziotti, che avevano seguito a debita distanza tutta la scena, dopo essersi qualificati, lo bloccavano, identificandolo in A. B. C., romeno 25enne, in Italia senza fissa dimora. Nel corso di una successiva perquisizione la catenina è stata ritrovata nascosta in un pacchetto di sigarette addosso al ragazzo.

Il giovane è stato arrestato per i reati di furto aggravato e tentata estorsione e trasferito nel carcere di via Spalato.