UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di sabato 15 giugno, prevede, nella notte in montagna possibile qualche breve e isolata pioggia.

Dal mattino cielo in genere sereno o poco nuvoloso per velature in quota. Farà più caldo. Sulla costa soffierà brezza. Nel pomeriggio non è escluso qualche isolato rovescio sui monti.