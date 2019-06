Altra scossa in Friuli: l'epicentro è stato ancora a Tolmezzo

SAPPADA - Ancora una scossa di terremo in Friuli Venezia Giulia. Dopo quello di venerdì pomeriggio, avvertito in maniera chiara dalla popolazione, con epicentro a Tolmezzo, sabato mattina poco dopo le 6 la terra ha tremato ancora, sempre in Carnia.

Il terremoto è stato avvertito alle 6.12, con una magnitudo di 3.4. Anche questa volta la scossa è stata avvertita in tutta la montagna friulana e in pianura.

Un risveglio brusco per le migliaia di penne nere che questo fine settimane si trovano proprio a Tolmezzo per il raduno alpino Triveneto. Non si registrano danno a persone o problemi alle persone.