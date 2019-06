UDINE - Il titolare dell'azienda, la Friul Clean di via Marsala si trova in Questura per denunciare il furto di un furgone quando una delle sue dipendenti nota lo stesso mezzo a Tavagnacco. Scatta l'allarme e grazie all'intervento della Polizia, un 24enne romeno viene fermato e denunciato.

E' accaduto giovedì. Ad anticipare la notizia è il Messaggero Veneto. Il giovane romano è stato denunciato per ricettazione, porto di arnesi per lo scasso, minacce a pubblico ufficiale e guida senza patente.