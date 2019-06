Ciclista finisce contro un'auto: morto un 65enne

FORGARIA - Un ciclista di 65 anni è morto nel pomeriggio di domenica 16 giugno lungo la strada provinciale 22 Napoleonica, a Cornino. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo, residente a Travesio, è finito contro la fiancata dell'auto, la quale non ha potuto fare nulla per evitarlo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia stradale. L'incidente è avvenuto nel corso di una manifestazione pubblica, che è stata immediatamente sospesa. A quanto pare il ciclista, che è morto sul posto, avrebbe imboccato una strada sbagliata e quindi non chiusa al traffico.