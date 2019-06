Ancora una truffa on line: invia 600 euro per un pezzo di ricambio e non riceve la merce

FAEDIS – Lo ‘schema’ della truffa è sempre lo stesso. C’è un annuncio invitante sul web, qualcuno di fa convincere e dopo l’invio della cifra pattuita la merce non arriva. L’ennesimo episodio ha coinvolto un 55enne residente nel Cividalese, che si è rivolto alla stazione dei carabinieri di Faedis per denunciare l’accaduto.

Le indagini dei militari dell’Arma hanno consentito di individuare una 31enne residente nella provincia di Foggia, che è stata denunciata in stato di libertà per truffa aggravata. La donna ha pubblicato on line un pezzo di ricambio per auto e dopo aver ricevuto dal 55enne friulano 600 euro, non ha provveduto alla spedizione del pezzo.