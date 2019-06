Ruba generi alimentari in un negozio: individuato e denunciato

LIGNANO SABBIADORO - I carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro hanno denunciato un 24enne da Udine il quale, nella notte tra il 15 ed il 16 giugno, si era introdotto in un locale pubblico rubando alimenti e bevande per poche centinaia di euro. Il giovane era riuscito a introdursi nel bar dopo aver forzato la porta di ingresso.

In seguito alla denuncia presentata dai titolari, sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri. In breve tempo il 24enne è stato individuato e identificato, e nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per furto in esercizio pubblico. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al titolare del punto vendita.