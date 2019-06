UDINE - L'Osmer Fvg, per la gironata di martedì 18 giugno, prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature, al mattino, su tutta la regione.

Dal pomeriggio sui monti e sul Carso più interno probabili locali annuvolamenti e sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale, che potrebbe temporaneamente estendersi verso altre zone.

Al mattino soffierà Borino sulla costa, poi dovrebbero prevalere le brezze.