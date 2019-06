L'onda bianca della White Run torna a Cividale del Friuli

CIVIDALE DEL FRIULI - Correre in una delle località più belle del Friuli Venezia Giulia, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco: la White Run colorerà di bianco le strade di Cividale del Friuli con due giorni di sport, musica ed eventi venerdì 21 e sabato 22 giugno.

Una fun race aperta a tutti

La White Run è una 5 km ludico-sportiva che dà il benvenuto a tutti, runners di qualsiasi età e allenamento, dagli atleti ai gruppi di amici fino alle famiglie con bambini. Non è importante la performance quanto divertirsi il più possibile. Ciò che contraddistingue l’appuntamento è il colore: per poter partecipare, infatti, è necessario vestirsi di bianco, ancora meglio se in modo creativo ed eccentrico.

Il percorso rappresenta un’ottima occasione per scoprire o ammirare in modo diverso tutta la bellezza di Cividale ed è stato pensato per attraversare il suo cuore storico, costeggiando i luoghi più conosciuti e caratteristici. Partenza della corsa sabato 22 giugno alle ore 18 dal White Village.

La festa nel white village

Oltre allo sport, i due giorni di White Run hanno in serbo un mix di musica, street food e divertimento. L’appuntamento è nel 'White Village' situato a pochi passi da centro città dietro l’ex stazione di Cividale che sarà partenza e arrivo della corsa e dove verrà allestito lo spazio che accoglierà i chioschi dello street food, il bar e il palco per i live. Venerdì: Aperitivo Lounge dalle 18 e alle 21 e concerto della band degli Exes Sabato: il White Village apre alle 10 e aspetta tutti, runners e non solo, per la festa finale dopo la corsa con il dj set firmato Igor Pezzi e Radio Company (dalle ore 21). Correre per Settembre in Vita: per ogni iscrizione, 1 euro sarà devoluto a Settembre in vita, l’associazione benefica fondata dal personale dell’arma dei Carabinieri per sostenere i malati oncologici. L’evento è organizzato da Vallimpiadi, la società che organizza trail ed eventi nelle Valli del Natisone con il patrocinio del comune di Cividale del Friuli e il sostegno di Promoturismo Fvg.

Per iscrizioni, informazioni e per il programma completo: www.thewhiterun.com