Danneggia quattro auto in sosta: arrestato 22enne pakistano

UDINE - Arrestato per aver danneggiato in modo importante quattro auto posteggiate in viale Ungheria. Il protagonista è un 22enne pakistano, portato in carcere lunedì 17 giugno dopo essere stato bloccato dal personale della Squadra Volanti.

Il richiedente asilo è stato notato da alcuni passanti, che hanno subito richiamato l'attenzione degli agenti. Il pakistano prima ha scagliato due pezzi di porfido contro il parabrezza di una Mercedes, poi ha iniziato a prendere a calci e pugni altre tre utilitarie parcheggiate sul lato destro della carreggiata. Non contento ha utilizzato anche una catena in fetto impiegata per legare le bicilette.

Molto ingenti i danni alle vetture.