Pioggia e vento: allagamenti e disagi in città e nell'hinterland

UDINE - Un acquazzone improvviso, nella serata di martedì 18 giugno, ha provocato danni e disagi a Udine e nella periferie. Pioggia e vento hanno provocato allagamenti oltre alla caduta di qualche ramo sulla viabilità.

Decine le chiamate arrivate ai vigili del fuoco, costretti a intervenire nelle vie Giovanni Battista Grassi, Trento, dei Carlini, Poscolle e in viale Cadore. Anche la Protezione civile è stata chiamata a intervenire in via Laipacco, con la squadra comunale che è stata impegnata per sgomberare dall'acqua alcuni garage e scantinati. Strada semi allagata anche in via della Faula.

Il forte vento ha creato qualche disagio a Martignacco e nel Cividalese, ma nel complesso i danno sono stati contenuti.