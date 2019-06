'Spazio alle Idee 2019': Friuli Innovazione 'premia' le nuove imprese

UDINE – Tutti coloro che hanno in mente un’idea imprenditoriale innovativa, ma non sanno come realizzarla, da oggi hanno un’arma in più. Si tratta del concorso 'Spazio alle Idee 2019', con il quale Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club invitano chiunque abbia un’idea innovativa di business a renderla concreta. Come? Alle migliori 4 idee selezionate verranno forniti gratuitamente servizi di supporto, tutoraggio e consulenza finalizzati a facilitare l’avvio e lo sviluppo della nuova impresa. Inoltre, alle idee vincenti verrà offerta la possibilità di avviare la propria attività di impresa all’interno dell’incubatore certificato d’impresa Friuli Innovazione.

Qui potranno godere gratuitamente per 6 mesi non soltanto di spazi attrezzati, ma anche di servizi di consulenza e tutoring, attività di networking e incontri con imprenditori e investitori. Inoltre, un membro di ogni team selezionato potrà partecipare gratuitamente agli incontri mensili e al network di Unicorn Trainers Club per 6 mesi. Si tratta di un’imperdibile opportunità di crescita, in un ambiente dinamico e stimolante: a Friuli Innovazione, infatti, moltissimi ricercatori emergenti e giovani talenti trovano il giusto habitat e i servizi necessari a strutturare i loro progetti.

Il bando è rivolto a individui che vogliono fondare la propria startup innovativa (i team devono essere costituiti da due o più proponenti) nella Regione Friuli Venezia Giulia. La scadenza per partecipare al Bando è il 15.7.2019! Spazio alle idee, dunque! Perché il futuro non va temuto, ma realizzato. Non è un avvenire determinato, ma un orizzonte dalle infinite potenzialità tutto da scoprire. Tutte le informazioni sul concorso consultabili su www.friulinnovazione.it.