UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 20 giugno, prevede, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio probabili annuvolamenti sui monti con locali rovesci o temporali, possibili isolati anche in pianura, meno probabili sulla costa.

Non si esclude qualche temporale piuttosto forte. Venti a regime di brezza; in pianura l'aria sarà comunque piuttosto afosa in giornata.