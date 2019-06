Trovati due lavoratori irregolari in un locale etnico: 4 mila euro di multa

UDINE - I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine hanno effettuato un controllo in un pubblico esercizio di natura etnica, specializzato nella produzione e nella vendita di kebab.

Nel corso delle verifiche, i militari del Nucleo hanno accertato che due dipendenti, tutti stranieri di origine pakistana, impiegati nel pubblico esercizio non risultavano essere in regola con le normative sul lavoro e regolare assunzione. Uno era 'in nero', l’altro regolarmente assunto ma irregolare sul territorio nazionale in quanto colpito da un provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Udine per mancata accoglienza dello status di rifugiato politico.

Sono state applicate al titolare dell’azienda multe per 4.000 euro per il titolare oltre ad essere stato deferito in stato di libertà per aver impiegato cittadini stranieri con permesso di soggiorno revocato. E’ stato inoltre applicato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato lavoratori in nero in misura superiore al 20% rispetto al totale degli impiegati. Il lavoratore cittadino pakistano, invece, è stato denunciato in stato di libertà per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione