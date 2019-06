Via Mercatovecchio: partiti i lavori per la nuova pavimentazione

UDINE – Sono cominciati i lavori di rifacimento di via Mercatovecchio, a Udine. La strada è stata chiusa al traffico nella giornata di mercoledì 19 giugno, con la ditta incaricata, la EdilCostruzioni Group srl di Teramo, che ha iniziato ad allestire il cantiere. Serviranno 240 giorni per completare l’opera, che darà vita a una nuova pavimentazione realizzata in pietra piasentina e porfido.

Così il sindaco Pietro Fontanini ha voluto commentare l’avvio dei lavori: «Nonostante le gufate e le false notizie dei mass media, oggi sono iniziati i lavori in via Mercatovecchio. Dopo decenni di parole al vento e inconcludenti promesse, noi abbiamo dato il via ai lavori».

Stop alle auto ma stop anche ai bus, con le linee 1 e 3 che sono state deviate lungo viale Ungheria, piazza Patriarcato e piazza Primo Maggio.