Compra un iPhone 8 sul web, ma è una truffa

MAJANO – Ennesima truffa on-line. Questa volta a cascarci è stata una 21enne residente nel Friuli Collinare, che si è fidata di un annuncio e ha inviato 320 euro per l’acquisto di un cellulare iPhone 8.

Una volta fatto il bonifico, però, il telefonino non è mai stato spedito, e così la 21enne ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Majano. Dopo una breve indagine i militari dell’Arma hanno identificato due responsabili: si tratta di un 47enne e di un 43enne della provincia di Bari.

I due truffatori sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata in concorso.