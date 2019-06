Udine, i Nas sequestrano 100 kg di gelato scaduto

UDINE - I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Udine hanno trovato e sequestrato 100 chilogrammi di preparato per gelato scaduto in un locale friulano.

Un controllo non casuale quello dei militari dell'Arma, che in questo periodo dell'anno tengono sotto controllo il tipo di alimenti che vanno per la maggiore, come appunto il gelato, sempre molto richiesto con le alte temperature.

Dalle verifiche effettuate nella gelateria, è emerso come una parte del preparato fosse scaduto anche da due anni. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato.