Il maestro Antonio La Salandra conquista tutti all'8° World Cisa Symposium

LIGNANO SABBIADORO - Successo a Lignano per lo stage internazionale dell’8° World Cisa Symposium, che ha visto protagonista, al PalaPineta il maestro di arti marziali Antonio La Salandra, attuale formatore delle guardie svizzere nonché allenatore di Keanu Reeves e di moltissime altre star hollywoodiane.

A portarlo in Friuli è stato il maestro Marco Cavalli, che sta già lavorando per riuscire a far arrivare anche una delle star seguire direttamente da La Salandra. All'evento targato Cisa, sodalizio presieduto da Andrea Cainero, hanno partecipato maestri e dirigenti tra cui spiccano i nomi di Antonio Amorosi, responsabile italiano del ju jitsu filjkam, Spartaco Bertoletti, maestro di livello mondiale, David Gobbi, Giovanni Di Meglio, Roberto Veronese e tanti altri maestri arrivati da tutta italia e dall'estero.

I partecipanti di questa edizione sono stati 300, ma si è già al lavoro per riproporre l'evento in Friuli, magari con l'intervento di una star Usa.