Controlli straordinari dei carabinieri: arerestato spacciatore di eroina

UDINE - Il Comando provinciale dei carabinieri di Udine ha disposto un servizio straordinario per il controllo del territorio che è stato attuato, con un articolato impiego di uomini e mezzi, tra venerdì e sabato.

Il servizio, che si è concentrato principalmente nel territorio delle Compagnia carabinieri di Tarvisio, Tolmezzo e Latisana, ha visto impiegati 42 militari con il contributo dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine, e ha consentito di controllare complessivamente 189 veicoli, 266 persone di cui 14 cittadini extracomunitari, 5 esercizi pubblici.

Tra gli automobilisti controllati, uno, un gemonese di 45 anni, è risultato positivo con un tasso misurato di 1.35 g/l, è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente. Nell’ambito dell’operazione è stato arrestato un 47enne pluripregiudicato di Ampezzo con l’accuso di spaccio di stupefacenti di tipo eroina.