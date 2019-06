UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 23 giugno, prevede, in mattinata cielo in genere sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio variabilità con la possibilità di locali rovesci o temporali, più probabili sui monti e zone orientali.

Tempo probabilmente più stabile e soleggiato su pianura e costa occidentali. In serata il tempo si stabilizzerà anche sulle altre zone.