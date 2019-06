Hattiva Lab cerca una casetta per sei ragazzi con disabilità

UDINE - Avete una casetta inutilizzata a Udine o dintorni e volete fare una buona azione? Affittatela ad Hattiva Lab, cooperativa sociale di Udine che si occupa di servizi socio-educativi, socio-sanitari e assistenziali nell’area delle disabilità e dei minori con Bes (bisogni educativi speciali). L’idea è quella di inserire sei ragazzi con disabilità che, da questa estate durante il fine settimana, sperimenteranno l’esperienza del vivere da soli al di fuori della propria rete familiare.

«E’ un bellissimo progetto di autonomia grazie al quale i ragazzi, con la supervisione di due educatori, vivranno come i 'grandi' – spiega la presidente della onlus, Paola Benini -. Per realizzarlo siamo alla ricerca di una casa indipendente con tre camere da letto e due bagni, possibilmente a Udine o comunque in una località servita e provvista di servizi e negozi. Se avete una casa che non usate, noi potremmo riempirla di cura e di vita, tenervela con amore, e voi avrete fatto un grande regalo alle persone che ne usufruiranno: sperimentare una vita da adulti».

Essendo un progetto sperimentale, finanziato dalla Regione Fvg e dalla Fondazione Friuli per il momento per un anno, il contratto di affitto sarà necessariamente breve, «salvo che l’iniziativa non sia così bella e importante - auspica Benini - da essere nuovamente sovvenzionata. Aiutateci a realizzare questa bellissima storia!». Chi ha una proposta può inviare una mail a info@hattivalab.org, oppure telefonare allo 0432 294417 chiedendo di Ilaria.