Caldo record in Fvg: nei prossimi giorni si sfioreranno i 40°

UDINE - E’ iniziata una settimana d’agosto per il Friuli Venezia Giulia, con temperature torride che potranno sfiorare i 40 gradi. Il merito è dell'anticiclone nordafricano che ha raggiunto il Nord Italia, coinvolgendo anche la nostra regione.

Ci attendono giornate di cielo sereno e con temperature in rialzo. L’Osmer Fvg prevede 33 gradi di massima (in pianura) per lunedì, 34 per martedì, 37 per mercoledì e addirittura 38 per giovedì. A rischio quindi il record del 2003, quando la colonnina di mercurio, a giugno, toccò i 36.9 gradi.

Anche il fine settimana sarà bello poi le temperature scenderanno e potrebbe tornare qualche temporale. Un caldo eccezionale per il periodo, con le raccomandazioni che sono le solite, soprattutto per anziani e bambini: restare in casa nelle ore più calde della giornata a bere molto acqua.