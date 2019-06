Bimba di 7 mesi cade in acqua: ricoverata in ospedale

REMANZACCO - Una bimba di 7 mesi è stata ricoverata in ospedale per una sospetta sindrome da annegamento. La piccola sarebbe caduta in acqua mentre la madre era intenta a preparare tutto il necessario per farle il bagnetto. La donna dopo un attimo di distrazione ha notata la figlia in acqua e, dopo averla tirata fuori, ha immediatamente allertato i soccorsi. Ad anticipare la notizia è il Messaggero Veneto.

Sul posto, in un'abitazione di Remanzacco, è intervenuto il personale del 118 che ha accompagnato la bimba al Santa Maria della Misericordia. In serata è stata trasferita in un reparto specializzato dell’ospedale di Padova.

Sull'accaduto sta indagando la Polizia di Udine che con la Squadra Mobile è chiamata a ricostruire nei dettagli la vicenda. La madre, che in ospedale ha accusato un malore, è già stata sentita dagli investigatori.