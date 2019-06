Europei, eventi semi-deserti. Si punta tutto su venerdì sera

UDINE - Fin'ora gli eventi organizzati dal Comune di Udine tramite la Full Agency non sono riusciti ad attirare l'attenzione nè dei turisti, nè dei residenti (emblematica la scarsa affluenza durante l'esibizione di Renè e della sua Orchestra). L'obiettivo è cercare di chiudere al meglio con gli appuntamenti in programma per la serata di venerdì 28 giugno.

Dj Leo Persuader, conosciuto per 'aprire' i concerti di Vasco Rossi con i suoi set molto apprezzati dal pubblico del rocker italiano, si esibirà alle 20.30 in piazza Libertà, mentre a partire dalle 21.30 si terrà il concerto dei Ricchi e Poveri, storica formazione di fine anni Sessanta che ancora oggi fa cantare e ballare diverse generazioni. Trionfatori a Sanremo nel 1985 con 'Se m'innamoro', sono attualmente impegnati in un tour europeo e nella promozione del singolo Maritika, distribuito da Sony Music e scelto da Fausto Brizzi per la pellicola natalizia 'Poveri ma ricchi'.

La serata proseguirà alle ore 23 in piazza Matteotti con il concerto rock degli Ostetrika Gamberini, presenti sulla scena musicale dal 1996 e capitanati dal 'frontman' Timothy Cavicchini, reduce dalla recentissima felice esperienza al game show di Canale 5 'All Together Now'. Tutti i dettagli del programma per gli eventi Europei Under 21 sono disponibili sul sito del Comune di Udine in italiano, inglese e tedesco: http://www.comune.udine.gov.it/aree-tematiche/cultura-e-turismo/europei-under21