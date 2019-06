A Bordano torna la magia della “Notte delle farfalle”

BORDANO - Tra gli altri eventi organizzati alla Casa delle farfalle di Bordano, sabato 26 giugno, torna anche la «Notte delle farfalle», una delle iniziative di maggior successo della struttura. L’evento si svolgerà di sera (dalle 21), al buio, e i partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppi per poi essere accompagnati dentro le serre alla sola luce delle torce elettriche. Qui, i visitatori potranno ascoltare e vedere cosa succede di notte, in foresta. È infatti di notte che la maggior parte delle specie animali del nostro pianeta vivono, e questa sarà l’occasione per vedere le loro routine. La passeggiata guidata tra le serre di notte farà scoprire a tutti animali insoliti, suoni misteriosi e odori singolari.

IN ESTERNA - La seconda parte dell’evento, invece, si svolgerà all’esterno. Qui, illuminati soltanto dalla luce di una grande lampada, dopo aver spento anche l’illuminazione pubblica del paese, i visitatori potranno osservare da vicino gli insetti autoctoni, attirati dalla luce. Francesco Barbieri, capo entomologo della Casa delle Farfalle, racconterà a tutti, grandi e piccini, delle storie sugli insetti della nostra regione, che molto spesso non hanno nulla da invidiare a quelli tropicali. La durata dell’attività è di circa 1 ora e mezze. Il costo è di otto euro per gli adulti e di sei euro per i ragazzi. L’iscrizione è obbligatoria telefonando alla Casa delle Farfalle (0432 1636175) o mandando una mail all’indirizzo info@bordanofarfalle.it.